行政院會今（5）日審查通過《兵役法》第44條修正草案，增加服現役10年以上死亡官兵之遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷由政府依相關法令照顧，但同時也明訂酒駕、施用毒品致死、因犯罪自殺等不適用。

行政院長蘇貞昌裁示，修法主要為使服現役10年以上死亡官兵的遺族，同樣能受到政府妥善照顧，有助完備國家對官兵眷屬的照顧。該案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

國防部資源規劃司人力資源處少將處長董紹明表示，考量服現役10年以上官兵對國家貢獻等同，其遺族權利不因官兵是否於退伍後死亡而有所區別，均應由政府以國軍退除役官兵遺眷照顧，爰提《兵役法》第44條修正草案。

董紹明說，於現行條文第1項第4款後段，有關得比照國軍退除役官兵遺眷對象，增列「服現役10年以上死亡者」之遺族規定。

董紹明也提到，若因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品致死，及因犯罪自殺等均屬個人違法犯紀行為，有損軍譽且無助於社會公益，尚無由政府照顧之必要，爰增訂第3項排除適用之規定。此外，增訂第4項，修正施行前已死亡者之遺族亦適用之。

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