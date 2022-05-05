美國聯邦公開市場委員會（FOMC）5日凌晨公佈最新利率決議，將基準利率上調50個基點，來到0.75％至1.00％區間。是否連帶衝擊大陸外匯收支與股市等，大陸國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，從歷史經驗看，美聯準會貨幣政策調整尤其升息，會對各國跨境資本流動產生溢出影響。但受衝擊較大的主要是基本面較弱的經濟體。近年大陸外匯市場韌性增強，有基礎與條件適應美聯準會的政策調整。

據《北京日報》引述王春英說，今年以來大陸堅持穩中求進，穩增長政策持續發力，支持實體經濟力道也在加大，這些都助力穩定經濟基本盤。同時，中國經濟結構也在持續優化，將繼續吸引各類資金投資國內市場。

但從近期人民幣匯率來看，從4月19日開始，人民幣匯率快速貶值，連續跌破多個關口。5月4日離岸人民幣兌美元匯率開盤報6.6480，單日最低貶值至6.6591。

而針對A股的可能衝擊，前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，美聯準會升息確實對資本市場會形成一定影響，但考慮到之前市場已對此有充分預期、市場影響得到一定消化，所以對A股影響不會太大。節後A股市場可能還是延續震盪反彈走勢。