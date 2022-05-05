大陸智慧型手機市況低迷，宏捷科(8086)第1季稅後盈餘為4802萬元，年減72.65%，每股盈餘僅0.24元，由於大陸智慧型手機品牌廠仍處於庫存調整，市場保守看待宏捷科第2季營運，美系外資最新報告亦重申「減碼」評等，目標價降至65元。

近期大陸本土新冠肺炎疫情大爆發，各地相繼封城，讓原已陷入庫存調整的大陸智慧型手機市場更是寒風刺骨，連帶手機PA需求急凍，宏捷科營運也跌入谷底。

宏捷科第1季合併營收為6.11億元，年減42.67%，營業毛利為1.38億元，年減53.3%，合併毛利率為22.73%，年減5.17個百分點，稅後盈餘為4802萬元，年減72.65%，每股盈餘僅0.24元，為11季來新低。

由於大陸疫情持續延燒，手機庫存去化緩慢，宏捷科4月合併營收為1.87億元，年減50.03%，累計前4月合併營收為7.98億元，年減44.58%。

美系外資表示，大陸的智慧手機PA需求似乎比原本已悲觀的預估還更弱，大陸最近因COVID-19封城對客戶端需求產生負面影響，宏捷科在過去4個月中第5次下調2022年業務目標，代表大陸智慧手機客戶訂單遠弱於預期，以及大陸智慧手機PA庫存仍居高不下，截至目前為止，第3季業務能見度仍然很低，預估宏捷科今年營收將年減30%到35%，下半年的毛利率將下滑至26%到27%，同時預估2022年每股盈餘(EPS)僅1.51元(將年減65%)，低於市場預估54%；目前市場對宏捷科的共識預估和估值都太高，重申「減碼」評等，並調降目標價，由原先的85元下修至65元。