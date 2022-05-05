美國費城半導體指數4日上演強彈漲勢，從早盤跌約2.3％到收大漲3.9％，指數拉出長紅棒並留下影線，在費半指數大漲的激勵下，台股上市半導體指數今（5）日也放量站上10日線，約中午12點成交值已達600億元，比昨日全場多，成交值占比重返三成以上。

上市半導體類股指數昨日小幅反彈，但量能急速萎縮，成交值占比掉到三成以下，今天伴隨著美國費半指數大漲，台積電及聯電ADR分別收漲2.52％及4.08％，今天台股開盤後晶圓雙雄同步強彈，至午盤時約各上漲1.12％及2.07％，台積電股價站上540元、聯電蓄勢重新站上50元大關。

除了晶圓雙雄股價受關注外，聯發科股價一口氣站上月線840元之上，股價大漲14元左右；台勝科、麗正、創意及富鼎盤中都攻上漲停，力智、智原、十銓等也勁揚7～8％以上，強茂、揚智、凌陽、矽力-KY、新唐、通嘉、晶心科、世芯-KY、嘉晶等也齊步攻堅3～4％以上。

在重量級龍頭股紛紛表態強彈下，上市半導體股今天指日水多維持在10日線370點之上，指數漲幅約1.5％上下，至12點過後成交值超過600億元，已超過昨天全場的536億元。