針對總統蔡英文昨天要求相關行政部門成立多元快篩通路，新北市長侯友宜今（5）日回應，新北市在面對民眾的問題時，其中最常見的就是快篩試劑的問題，也造成了許多民怨，新北市也向中央做反映，他相信總統有聽到了，所以下達了這樣的指示，但還是希望其他問題，中央能夠快速的回應民意，降低民怨。

侯友宜說，新北市的居家照護中心每天接到將近6萬通民眾的電話，把這些相關內容彙整起來，其實就是第一線在執行上碰到的困難，有些問題地方政府可以解決自然義不容辭，但有些需要仰賴中央幫忙解決的部分，也會快速向中央做反映，像是trace系統問題、快篩試劑難以取得、居隔轉型的相關行政流程等，這些內容新北市也都會一一向中央告知，就是希望中央能夠快速回應，讓整個防疫過程推動順利，也可以減少民怨。

像是最近快篩試劑難以取得的問題，侯友宜說他在一個禮拜前到藥局觀察民眾購買的情況，就有市民反映買不到，像新北市人口這麼多但數量這個少，平均如果2百萬人要買到1盒，將近要花1個月的時間，民眾的怨言是很深的，而新北市也中央說了一個禮拜，終於在昨天等到總統親自下達指示要開闢多元快篩通路，所以相信她是有聽到人民的聲音的，只要快篩量能足夠，民眾才能夠做好自我健康監測，但最重要的是，讓民眾買得到之外，價錢還要平民化。