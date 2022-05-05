行政院會今（5）天通過第二波組織調整相關修法，環境保護署改制為環境部，並新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署，農委會改制為農業部；行政院原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會；至內政部等4部則以現行組織架構為基礎，順應施政需要，進行功能擴充；另外，交通部觀光局改制為觀光署，中央氣象局改制為中央氣象署。

配合行政院組織調整，人事行政總處2010年2月3日制定公布「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，將原本行政院轄下37個機關減少為29個，並從2012年啟動組織改造，首波組改相關修法於去年3月行政院會通過，並於去年底立法院三讀通過。今天行政院會再通過第二波組改相關修法。

行政院人事行政總處表示，因應環境變遷、國家整體發展，經行政院相關部會間多次討論後定案，配合環境政策由以往污染管制轉變為預防管理，同時彰顯對空氣汙染防制與資源循環等議題重視，環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、資源循環署及環境管理署；另外，原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會。

落實國土永續發展，健全土地管理及國家公園保育能量，內政部營建署業務調整為國土管理署及國家公園署；配合兵役政策調整，不再設置役政署，其業務納入內政部本部。

經濟部方面，因應商業型態及輔導需求增加，新設「商業發展署」；現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘8個三級機關均由原機關改制。

交通部觀光局改制為觀光署，將以「觀光立國」及「觀光主流化」為發展願景，提升觀光品質與拓展國際能見度。

行政院此波組織調整，大多數單位都是「原地升格」，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，組織設計需要與時俱進，並非一成不變，這次五部一會的調整共識最高、變動最小，因為若組織大幅度調整，需要一段時間適應調整，所以因應大環境、國際情勢跟需要合理調整，這會是常態。