通訊軟體LINE的新功能讓網友們相當驚艷，有網友發現LINE購物裡的外送服務相當划算，購買商品後能獲得30至50%的LINE Points點數回饋，未來透過LINE Pay付款消費時能夠一點抵一元，還可以在LINE上購買貼圖、優惠券及商品等，讓不少人直呼非常划算。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，逛LINE購物時發現有新的外送服務，買了想買很久的商品後，結帳時消費384元，沒想到竟回饋116點，等於回饋高達3成，「太划算了吧，不過看起來只有台北市有這個服務，趁他還在萌芽推薦大家快去買，當當點數富翁，大概30分鐘就送到了。」

原Po也分享入口方式，點選LINE購物後，頁面左方有嚴選快送服務，裡面就能挑選想要的商品，但外送範圍僅限台北市部分行政區，文章引起網友們熱烈討論。

LINE的外送功能回饋相當大方，讓許多人直呼非常方便，「我覺得很讚欸欸欸欸！開買」、「點數超多，好方便」、「剛剛找了就在首頁裡面！裡面回饋的點數好多好心動」、「謝謝分享，笑死我買1091元，剛好補泡麵跟買午餐」、「點數一點抵一塊欸！回饋超多。」