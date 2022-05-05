新竹縣確診人數屢創新高，4日確診人數達542人，衛生局全員127人徹夜加班做疫調，縣長楊文科到場慰問，指已批准招募40名疫調人員，增加衛生局疫調中心的作業效率，將疫情帶來的風險與不安降到最低。

楊文科看到衛生局同仁不分晝夜的疫調、接聽防疫專線電話，內心十分感動，得知疾病管制科已經連續加班1個多月，1天工作20小時，甚至有同仁以衛生局為家，家人協助送餐和換洗衣物，也有同仁凌晨2點多下班，因不敢打擾家人，而以車為床。

衛生稽查員熊賢雅說，確診人數驟增，居家隔離、居家照護的民眾案量很大，尤其像是居家隔離發送單攸關民眾權益，像是作為請假的依據等，因許多新系統都才剛上線，在資料傳送會有時間上的誤差。

熊賢雅並說，近日確診有為數不少的孩子，大多都有高燒到39、40度的狀況，而小孩的狀況都比較急迫、無法等待，因此即使深夜和凌晨接到電話，也會立即協助安排就醫。

衛生局長殷東成說，疫調中心時常運作到凌晨，許多疫調人員凌晨2、3點才下班，一早又進辦公室，忙到下午才吃午餐，有些員工常接了小孩回到辦公室加班，一邊做疫調，一邊看小孩寫作業，帶著使命感持續做疫調、接聽電話及處理通知書等業務，已經沒有假日，解決各種民眾問題。

縣長楊文科已批准衛生局招募40名疫調人員，資格須具有國內外大學以上畢業、有良好溝通協調能力、熟悉電腦操作、具護理業務相關經驗為佳，工作內容包含接聽防疫電話、進行確診個案疫調，及居家隔離確診個案關懷安置業務，有興趣民眾可前往衛生局網站報名。