經常有新奇創意的手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」，五月起菜單升級大改版！例如招牌的爆爆水果茶升級2.0版本，由原本的500c.c變成700c.c。還有新增加了奶蓋芝士系列，同時配合母親節到來，推出感恩大回饋，連續8天指定飲品買一送一。

曾以「QQㄋㄟㄋㄟ」引爆排隊熱潮的Sharetea歇腳亭，繼前陣子推出加了肉鬆飲品造成話題之後。5/3日起將菜單作了大幅升級改版，其中將原本500c.c的爆爆水果茶升級700c.c大杯，「爆爆水果茶2.0」(70元/杯)，在黃金翠玉茶湯中加入鳳梨、西瓜、檸檬、柳橙等四種水果，再加入鳳梨醬與果汁，酸甜消暑，最適合夏天來一杯。新推出的「野莓果粒茶」(65元/杯)，在茉莉綠茶的茶湯中，加入綜合野莓果醬，整杯呈現漂亮的鮮紅色，喝起來有清爽的果香，也吃得到鮮榨覆盆莓果的酸甜口感。還有「鳳梨果粒茶」(65元/杯)也是夏天必喝，黃金翠玉茶湯中加入新鮮鳳梨果肉、鳳梨醬，完美融合。

而手搖控敲碗很久的「奶蓋芝士系列」也終於登場，共有「蓋士紅茶/翠綠」(50元/杯)、「蓋士鐵觀音」(60元/杯)、「蓋士可可」(70元/杯)，鹹香芝士奶蓋濃醇滑順，與各種茶類搭配更能提出茶香味，標榜「絕對超欠喝」！

慶祝全新菜單上市，Sharetea歇腳亭全台門市自5/6(五)-5/13(五)連續八天指定飲品買一送一，分別是5/6 QQ手搗芋頭奶、5/7凍頂烏龍、5/8蓋士紅茶、5/9鳳梨果粒茶、5/10手熬冬瓜茶+珍珠/粉條、5/11 100分奶茶、5/12手熬冬瓜青茶、5/13蓋士翠綠。另外，為響應環保，5/3起，自備外帶杯至Sharetea歇腳亭全台門市消費，皆可享折價5元優惠。