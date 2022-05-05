職場環境很復雜，什麼樣的人都有，想要安穩的度過，必要的時候還是要收斂鋒芒。運勢命理網站「靈匣網」指出，摩羯、巨蟹、獅子、處女、水瓶在職場中鋒芒畢露，一點也不遮掩自己的能力，給別人帶來壓力，也給自己帶來嫉妒，因此容易樹敵。

▍摩羯座

摩羯的事業心很強，他們比較現實，認為職位、金錢、權利能給自己帶來安全感，所以在工作上他們很努力，而且非常老實，當其他人在偷懶時，摩羯們依然很認真，他們這樣不加隱晦的努力終究會引起大家不滿。摩羯們特別討厭人情世故，所以在職場上沒有什麼朋友，所以當他們受到針對的時候，也很少有人會站出來為摩羯們說話。

▍巨蟹座

巨蟹在職場上有時候會分不清理想和現實，他們理想中大家都是好朋友，但現實則是職場上每個人都是獨立的利益個體，不可能完全對另一個人交心。巨蟹們總是把生活和工作弄混，對待工作真誠，對待職場上的人際關系也是這樣。但是職場上的人都是知人知面不知心，巨蟹們把自己的想法告訴別人的時候就已經輸了。

▍獅子座

獅子事業心也是很強，他們總是不能和別人交心，甚至普通同事都算不上。獅子容易與其他人產生矛盾，總是用自己的高標準去要求別人，將別人當做工作的機器，不考慮他們的感受。這對獅子來說是致命的缺點，水能載舟亦能覆舟。所以獅子們該有一顆包容之心，每個人都會犯錯，但是如何利用錯誤卻是最關鍵的，可以激勵其他人，而不是一味的打擊。

▍處女座

處女一旦進入一個新環境，需要很長時間適應，因為只有和處女們長時間接觸，瞭解他們的為人後，大家才會接納他們。處女們對待事情過於挑剔，他們想讓工作完成得更好，但這樣的挑剔會給同事帶來壓力，很容易產生隔閡。處女們懷著一顆真誠的心，想和團隊走向更好的未來，但是他們的用心良苦往往不被理解，總會引來很多敵人。

▍水瓶座

水瓶在職場是完全不會收斂，他們桀驁不馴，凡事按照自己的想法來，容易引起其他人強烈的不滿，雖然水瓶們的能力可以經得住他們這樣折騰，但職場畢竟是一個大團體，在這裡不能太自我，重視整體的利益是很必要的，這樣才能與其他人好好相處，不然樹敵太多，容易遭人暗算。有事業心是好事情，但是如果完全展露在他人面前，最後只會遭遇失敗。