白冰冰上月發文哀悼愛女白曉燕遇害25周年，本月17日是她67歲生日，一心掛念社會公益的她透露想回饋社會，更問了區公所可以幫忙什麼善事。今(5日)一早她在臉書感慨，坦言最近幾年看社會亂象不斷，從軍購、疫苗、快篩劑似乎都有得吵，她無奈下評語：「我覺得台灣目前最厲害的就是逞口舌之快」。

白冰冰愛女白曉燕25年前被綁票不幸身亡，為此白冰冰曾求助試管嬰兒，希望把女兒生回來，但隨著更年期到來，願望也確定無法實現，上月她見女兒忌日到來，心中感慨：「25年來的感傷，深刻在我的心房。望著小女的牌位，難免觸及心傷」，並坦言近年已經沒夢到女兒，希望女兒已經轉世享受幸福人生。

白冰冰發文。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

本月《我愛冰冰Show》劇組幫白冰冰過農曆67歲生日，和當集來賓楊繡惠、白雲、許志豪等人齊唱生日快樂歌，白冰冰表示今年生日問了區公所，想知道她有什麼可以做的，「幫老人家洗洗澡，什麼都可以」，楊繡惠則打趣建議：「可以幫帆哥洗澡！」白冰冰一聽哭笑不得：「他有他老婆啦！」

一生都在演藝圈打滾、從事主持工作的白冰冰，笑說自己活了一輩子歷經了很多流行用語，如果不跟著學看新聞可能會一頭霧水，笑說在這時代活著不容易，「出門又怕疫情，真是悶到『歸剛耶（整天耶）』」，並說：「我覺得台灣目前最厲害的就是逞口舌之快，唇槍舌劍好不厲害！大家肩不能扛槍，手不能拿彈，最會打的就是電玩！從軍購、疫苗、快篩劑，大家吵得不亦樂乎，我只能自問：在這樣子的夾縫中，我要如何活下去？唉」。