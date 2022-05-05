路霸厚臉堵出入口「勸說也不移」 貨運員工怒喊：延誤出貨你要賠嗎

1名網友在《爆料公社2社》PO出一段影片，貨運員工見貨車出入口被違停的路霸擋住，上前和車主理論為何要亂停車，並詢問對方因違停造成貨物延遲的損失車主要賠償嗎？貼文一出引起兩派網友爭論不休。

原PO在臉書社團《爆料公社2社》貼出一段影片，貨運女員工見貨車出入口被白色轎車擋住，詢問對方是否是路霸，將影片PO上網寫下：「為難別人換取到你的快樂？貨物遲到，要承擔賠償責任嗎」，希望車主日後看到影片能反省自己的過失行為，已造成他人嚴重的困擾。

女員工不斷的質疑車主為何要檔出入口，在影片中強調，送貨有時間限制，也有賠償的問題，萬一送貨延遲，公司又都是空運貨，每件平均3000元起跳，若因車主過失而損失要對方負責嗎？她表示，也不能因此關上大門，因為會刮到對方的車，刮到還要自掏腰包賠償，相當不值，已報警請警察協助處理。

網友們紛紛在下方憤怒留言：「出入口可以建議申請畫紅線才不會老是被人擋住喔」、「叫警察來誰錯就開單」、「換個人跟他好好講」、「這個素質，真的無言」、「擋人財路是大忌」、「前面還有空位，為什麼不能移一下」、「遲早都要移車，在那邊浪費彼此的時間」。

不過也有人認為原PO太激動：「雙方都好好說，得理也要饒人，當然停車問題最大，但被停的如果得理並笑著說，有時反而會有不同結果，甚至可能停車的會更自羞於愧」、「這個問題很簡單阿，你就跟他說，如果有急事我們裡面空間很大，讓你停我們公司裡面，我們貨車要出去，請不要擋住我們貨車出入，這樣就搞定阿」。