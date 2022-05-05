女星元元（吳婕安）外型甜美，出道時因同時擁有日系童顏及魔鬼身材而備受矚目，加上她在節目中展現傻大姐的呆萌個性，因此被網友封為「呆萌女神」，而被網友封為「國民女友」、「台版三上悠亞」的林莎也同樣以甜美外貌和火辣身材聞名。近日兩人突然合體在社群媒體上曬出「10秒睡前運動片」令網友看得臉紅心跳。

元元在4日深夜突然在IG上分享一段她與林莎合體的「睡前運動片」，影片中只見元元穿著一件胸口深V的藍色短版緊身上衣，隨著音樂左右晃動，一旁的林莎則同樣穿上粉絲短版T，修身的剪裁使兩人兇猛的好身材一覽無遺，加上她們還不時對著鏡頭露出甜美微笑，瞬間電暈一票網友，直呼「兩位正妹小姊姊超美超甜超可愛超美的啦」、「愛了」、「看完根本睡不著」、「兩位仙女都很可愛又辣」、「兩姊妹？」吸引近2萬人觀看。

隨後，元元又加碼PO出另一段影片，更特別寫下「千萬不要看到最後，不要怪我沒說」再度吸引網友目光。影片中，兩人都穿上寬版T，下半身疑似什麼都沒穿，大方秀出一雙白皙美腿，下一秒兩人突然倒在床上並換上性感的深V睡衣，一樣受到粉絲熱烈討論。

事實上，元元不久前才在個人YouTube頻道上，開箱她所購買的性感睡衣，過程中還因為其中一件旗袍式睡衣太小件，使她胸口瞬間炸開秒變18禁，而讓網友們暴動。