疫情指揮中心日前找來國內12家醫材商購買羅氏、亞培快篩試劑，赫然發現資本額僅200萬元的高登環球生醫有限公司，卻能承攬衛福部16.5億快篩試劑採購合約，對此，民眾黨立委張其祿認為，高登環球暴露政府瓜田李下、利益迴避問題，恐折損人民對執政黨信用。

張其祿今受訪表示，高登環球暴露政府瓜田李下、以及利益迴避等相關問題，雖然沒有法律問題，但就是不合理，恐會折損人民對執政黨信用。

張其祿強調，目前國人對快篩劑需求很急，政府此舉會讓人懷疑是否有圖利特定廠商，甚至在發國難財之嫌，儘管食藥署批准的過程都合法，但是否合理，這才是人民關切的原因。

陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，被媒體問到高登爭議時，陳認為，這是政治干預商業，痛批在野黨不斷用影射性話語，終於讓高登負責人也受不了，昨天並未前來領標，此舉將讓有意願引進快篩的廠商心灰意冷，對國內防疫是大不利。