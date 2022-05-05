王仁甫在節目中化身湯屋小姐，露出腋毛遭到江祖平嫌棄。（中視提供）

峮峮遊戲過程中不慎打掉黃大煒的眼鏡。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》激烈的關卡令藝人們玩遊戲玩到失控，本周江祖平、黃大煒、周宜霈、胡祖薇等跟著飢餓主持群到台南出外景，一玩起遊戲就超瘋的江祖平更是趁機緊咬王仁甫手指，痛得他痛苦哀嚎。

首先，眾人來到美麗的玻璃天空步道進行闖關，美景瞬間成為廝殺戰場，每一隊輪流派藝人在步道上舞動，技巧性地展露藏在身上的題目圖卡，讓另外兩位坐在椅子上的藝人用眼觀察猜出答案，首先登場的孫協志和許孟哲2人為了阻擋彼此視線，身體幾乎交纏在一起；輪到峮峮和黃大煒時，黃大煒從頭到尾都展現紳士風範，反倒峮峮直接弄掉黃大煒的眼鏡，讓孫協志忍不住說，「峮峮是演藝圈唯一一個敢把大煒老師眼鏡打掉的。」

接著玩遊戲超瘋的江祖平上場，對手碰上王仁甫，一開始江祖平就把兩隻手巴著王仁甫的臉，讓措手不及的王仁甫緊張喊叫：「我的眼睛快被妳翻出來了啦，整隻手都插到我眼睛。」為了贏得勝利，王仁甫決定出手反擊，「我不管妳是女生了啦。」沒想到江祖平卻出大絕，直接咬住王仁甫手指，讓他痛到當場大叫，兩人爭得你死我活的畫面也讓眾人看傻。

王仁甫飽受職災卻仍敬業錄影，當天晚上眾人來到關子嶺，王仁甫穿起浴衣，露出肩膀、大腿、腋下變身湯屋「小姐」，結果又遭看不下去的江祖平冷嘲熱諷，「可以先除毛嗎？」不料王仁甫一臉自豪地說，「很多客人喜歡『迷宮』喔。」話一說完蔡黃汝笑到不行，一臉羞紅。日前蔡黃汝在IG上透露在路上看到車禍，立刻伸出援手，讓粉絲讚爆人美心也美。其實蔡黃汝在《飢餓遊戲》也時常助人為樂，就算常被王仁甫耍騙，她也不生氣，這讓王仁甫不禁說，「她怎麼這麼可愛，這麼容易就上當。」精彩內容鎖定中視每周日晚間8點，隔周六晚間8點中天娛樂台播出的《飢餓遊戲》。