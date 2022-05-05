寒舍(2739)位於松江南京商圈的精品商務酒店「寒居酒店」今（5）日正式開幕，董事長蔡伯翰表示，寒居酒店為集團首次打造將商務結合觀光的據點，除了融合國際旅客需求、搶攻此區的中階金融商務客群，也希望契合國旅市場需求、吸引現代年輕消費族群。

雖然國內疫情近期升溫，但蔡伯翰表示，隨著疫苗覆蓋率提升、民眾逐漸接受與疫情共存，對餐飲的影響不如去年嚴重、約與年初時相當。未來已見復甦曙光，目標平均房價4000～4500元、餐飲平均單價1500～2000元，希望平均住房率能在邊境解封後的2～3年內達7成。

寒居酒店緊鄰雙線交匯的松江南京捷運站及南京松江商圈，位於1～10樓的酒店區域委託專門設計高檔酒店的奧必概念，3～10樓設有6種房型共111間客房（含2間套房），2樓為BeGood餐廳、10樓設有健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱。

其中，「BeGood」餐廳與米其林一星人氣主廚林明健合作設計規畫，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊。蔡伯翰表示，希望透過合作打造較具特色的餐廳，雖然疫情升溫對經營肯定有壓力，但隨著與疫情共存成為全球多國共識，對下半年及明年的營運樂觀看待。

蔡伯翰認為，隨著總體經濟發展，台灣的商務旅遊需求一直存在，只是過去多接待高階商務客。雖然南京松江商圈有許多金融業者移轉至東區，但仍有非常多的台灣傳統產業、日商及貿易商，商務活動仍相當活耀，有較多的中階商務客需求。

蔡伯翰表示，寒舍在疫情期間持續整備優化，隨著疫苗覆蓋率提升，防疫與生活並進、各國陸續開放國境，未來邊境解封勢必帶動一波國際觀光復甦潮。寒居酒店基本上雖以訴求商務客的精品旅館為主，仍希望帶來一些旅遊效果，盼成為疫後國際旅客首選。