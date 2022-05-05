瞄準畢業季校園學期末謝師宴商機，世貿國際會館6月1日起至9月30日止自推出中西式謝師饗宴專案自助百匯每位799元+10%起，中式桌菜每桌10位7,999元+10%起，早鳥優惠凡於6月30日前完成付款，加贈迎賓雞尾酒乙缸，平日週一至週四預定中式桌菜謝師饗宴，再送軟性飲料無限暢飲。〈未滿18歲禁止飲酒〉

世貿國際會館位於信義區101大樓旁「TICC中華民國外貿協會台北國際會議中心」，宴會地點相當便利，並擁有多元化空間及一流的硬體設備。謝師宴推出最受年輕族群喜愛的西式自助百匯，平日每位799元+10%，假日週五至週日每位999元+10%，包含中西式料理，多樣化的菜色，沙拉吧、果汁、咖啡與紅茶無限暢飲。保證消費60位以上，再享免費提供卡拉OK一組。

世貿國際會館中式桌菜，由行政主廚王書年師傅坐鎮，王師傅擁有近40多年精湛料理經驗以純正手法呈現多款精緻手工菜餚，是喜愛江浙料理的饕客不容錯過的用餐選擇。鎖定研究所以上的謝師宴客群偏愛中式桌菜，推出平日每桌10位7,999元+10%，假日週五至週日每桌10位9,999元+10%，保證消費6桌以上免費提供卡拉OK歡樂唱，席間3小時果汁無限暢飲，為師生打造熱鬧愉悅的歡聚時光，推薦再享好禮，凡介紹其他系所或班級並完成預付訂金，自助百匯可再享軟性飲料無限暢飲，中式桌菜招待每桌經典台啤2瓶。

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