寒舍集團旗下第五家酒店-寒居酒店今日開幕，面對疫情來勢洶洶，寒舍集團董事長蔡伯翰認為，政府「與病毒共存」的方向是正確的，雖然不知道要拖多久，沒辦法精確估出觀光業何時復甦，但看好疫後表現，但缺工問題恐怕得克服。

寒居酒店是寒舍首次打造將商務與觀光結合的飯店，除傳統的國際商務客群，也盼吸引現代年輕消費族群，是寒舍集團的新嘗試，自3月試營運以來，住房率就有8成，為寒舍在疫情下拓點注入強心針。

蔡伯翰表示，疫情解封前期會有一波旅遊潮出現，大家都被關兩年，他美國朋友跟他說，生活都已經恢復常態，NBA球賽都已經開始出現爆滿，美國國內的線的機票也很難訂，已經開始復甦。

蔡伯翰說，不只美國，日本五一黃金周一樣人潮洶湧，機票一位難求，未來這種狀況也會發生在台灣，他相信後疫情時代的各種商務需求復甦，寒舍集團五館朝著恢復住房率7成為目標。

面對後疫情時代來臨，蔡伯翰示警，觀光產業包含餐飲業，未來面臨很大的缺工問題，這次疫情讓很多年輕人對於進入觀光飯店這個產業的未來性感到擔心，以現在的人力只能免強應付4成的住房率，其餘都要找人力派遣公司人力支援，這部分需要政策加以配合。

蔡伯翰也呼籲，國際觀光飯店這兩年來全力配合疫情發展，必須配合保護國人，營運也跟著受到重創，他希望政府能多照顧這些產業，且除了飯店，還有旅行社、遊覽車產業都應一起評估。

蔡伯翰指出，國際旅遊因為疫情，這兩年雖彷彿被按下了停止鍵，但也透過這時間，不停的整備優化，他認為在疫苗覆蓋率提升，「與病毒共存」將會愈來愈成為日常生活，之後開放國境，台灣的觀光產業將能盼來復甦之日。