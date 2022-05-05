台中市東豐綠廊自行車道風光秀麗，假日經常吸引數萬人休憩。(陳清龍提供／林欣儀台中傳真)

台中市議員陳清龍指出，石岡旅客服務中心近日整修關閉，卻缺乏臨時服務站，使得旅客得露天餵奶。(林欣儀攝)

台中市東豐綠廊自行車道風光秀麗，每逢假日常吸引數萬民眾休憩，日前卻傳出，因其中的石岡旅客服務中心整修關閉，有帶小孩出遊的媽媽想泡奶卻找不到設施，最後只好躲在工地角落餵母奶、還要爸爸在旁把風，市議員陳清龍怒批觀旅局沒有同理心，呼籲應儘速設置臨時服務中心。

副市長陳子敬認為，若石岡旅客服務中心關閉確實帶給旅客不便，假日時應設置臨時機動服務站；觀旅局也允諾近日研議可行性。

陳清龍表示，1名黃姓民眾上個月16日，帶著妻小到東豐綠廊自行車道騎鐵馬，因小孩肚子餓了，夫妻倆想找地方泡奶，卻因旅客服務中心正在整修、大門深鎖，根本找不到飲水機可以泡奶，連打服務電話也都沒人接聽，最後在束手無策下，媽媽只好決定餵母奶。

陳清龍說，因服務中心大門深鎖、無法進去，也找不到地方餵奶，黃姓民眾只好找到側門一處工地旁，自己負責把風、由妻子在騎樓下站著餵母奶；石岡旅服中心整修將持續到明年3月，還有將近10個月時間難道都要關著門？根本犧牲遊客權益，他要求市府應設置臨時服務站，隨時提供遊客協助。

觀旅局副局長陳育正表示，石岡旅客服務中心今年4月開始進行硬體設施改善工程，全館暫時封閉，服務電話則轉至局內接聽；近日內將研議已搭設帳棚或設置貨櫃屋等方式，增設假日臨時服務中心，盼將施工期間的不便降到最低。