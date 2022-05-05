蔡英文總統今接受聖露西亞新任駐臺特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）呈遞到任國書，歡迎來臺履任，並期盼臺灣和聖露西亞持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

總統致詞時表示，聖露西亞是臺灣在加勒比海地區的堅實夥伴，今天很高興接受路易斯大使呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統憶及，2019年她曾到聖露西亞訪問，包括參訪香蕉出口集貨中心，參加聖茱德醫院整建的動工典禮，還有人力發展中心的落成典禮，兩國在各領域的合作成果，令她印象非常深刻。

總統強調，過去幾年來，臺灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其皮耶（Philip J. Pierre）總理上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，她很高興在這些方面，我們也展開許多重要的合作計畫。

總統也藉此感謝皮耶總理，在去年聯合國大會發言支持臺灣的國際參與。皮耶總理任命路易斯大使駐節臺灣，也代表對臺灣的重視和支持。路易斯大使是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。

總統提到，過去，路易斯大使多次訪臺，是臺灣的老朋友，相信未來有路易斯大使一起努力，臺灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

最後，總統祝福路易斯大使工作順利，也請向查爾斯（Errol Charles）代理總督及皮耶總理，轉達來自臺灣的誠摯問候。

隨後，路易斯大使致詞時表示，非常榮幸奉派擔任聖露西亞駐中華民國（臺灣）大使。臺灣及聖露西亞皆為島國，地形相似，兩國人民均以溫馨、友善及熱情好客聞名。此外，兩國共享包括法治、民主、自由、平等及和平等價值。

路易斯大使強調，過去20多年來，臺灣在露國各發展領域均提供相關協助，尤其以農業、教育、公衛、商業及企業服務等領域最為顯著，不僅充分展現友誼，也持續增進露國人民健康和福祉，對此，露國政府及人民也表達誠摯謝意。

路易斯大使指出，目前共有超過120名露國學生在臺灣就學，他也希望未來，臺灣能持續提供露國醫生、年輕學者、學生及其他專業人員學習機會，相信透過這些持續的交流計畫，兩國人民將得以相互學習。

路易斯大使表示，他將竭力促進兩國關係，讓兩國邦誼持續茁壯，並創造更好、更安全的世界，也使下一代能共享民主的果實。