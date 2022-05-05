美國Fed主席暫對升息3碼澆冷水，帶動美股大漲，台股開高震盪，今量能見到回溫，指數最高大漲逾200點，半導體重掌大旗，月線仍有蓋頭反壓，最高達16783.78點，盤中指數漲幅略微收斂，整體反彈力道不弱美股，終場台股收漲130.29點、報在16696.12點、成交量為2508.48億元。

今美國聯準會一如市場預期宣布升息2碼，且6月啟動縮表，但降低激進升息步調的預期，激勵美股強彈，主席鮑爾在會後表示，未來幾次會議會繼續維持2碼的升息步調，但未積極考慮升息3碼，市場利多解讀。

今日電子股資金比重今回到逾5成，晶圓雙雄今穩盤上漲，台積電(2330)開高走穩，整場漲幅均維持在1%~1.5%，股價最高達544元，終場收在542元，聯電(2303)也上漲逾1.5%，距離50元大關僅剩臨門一腳。其餘權值股呈現漲多跌少，聯發科(2454)開高震盪上揚逾1.5%，股價最高達848元，站回月線；鴻海(2317)上漲近1%，大立光(3008)開高走低，盤中股價紅翻黑，跌幅逾0.5%。

中小型電子股今表現活躍，又以半導體相關最為搶鏡，矽晶圓族群中台勝科(3532)攻上漲停，合晶(6182)、中美晶(5483)漲幅分別逾3.5%、3.5%。另外，創意(3443)、麗正(2302)、富鼎(8261)等一度攻上漲停，智原(3045)、鈺創(5351)大漲約8%。

航運族群今見回檔，成交量占比回到約2成，貨櫃三雄以萬海(2615)漲幅最猛、達3%，長榮(2603)、陽明(2609)午盤後則壓回平盤附近，萬海也超車成為貨櫃股王。散裝族群則以龍頭慧洋KY(2637)最為強勢，大漲約4.5%，榮運(2607)漲幅也約3.5%，四維航(5608)、台驊(2636)亦上漲1.5%~2%。隨大陸部分工廠復工，且物流逐步恢復之下，貨量有望於五月中旬始見增長，上半年貨櫃航運市況將淡季不淡。

分析師表示，大盤量能在連續2個交易日的日量後，今重回逾2500億元，目前KD向上、MACD綠棒收斂，站在5日均線之上，短線反彈格局不變，美國聯準會未積極考慮升息3碼，儘管對市場有利，但目前月線仍面臨蓋頭反壓，台股今年整體仍難脫震盪向下格局。指數短線反彈下，可持續留意風控，聚焦營收表現佳且股價型態優的個股。