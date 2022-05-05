昨國民黨立院黨團踢爆，取得衛福部1700萬劑快篩標案的得標廠商是小吃店大變身。沒想到，高登環球生醫昨深夜發出聲明，不投標快篩劑。國民黨發言人兼台北市中山大同區市議員擬參選人柳采葳質疑，24小時內風雲變色，火速髮夾彎，是不是民進黨在斷尾止血？

柳采葳指出，根據網路大數據分析，相關關鍵字不僅成谷歌熱搜，網路聲量甚至衝到前五名，顯見民眾對買不到快篩試劑已經夠憤怒，而政府的採購又弊端重重，讓人民厭惡。

柳采葳痛批，從力挺到棄標，短短24小時發展，讓我們見識到民進黨「見風轉舵」的能力，風向不對立刻掉頭，掉頭的同時再嫁禍給在野黨，配合媒體與網軍，將「找出問題的人，變成有問題的人」！

最後，柳采葳呼籲執政黨，與其花時間做政治補救，攻擊在野黨，不如趕緊把快篩試劑補齊，雖然高登放棄投標，還有20幾家符合資格的廠商，重新開標補足缺口，讓真正有能力、有經驗的廠商來提供，讓人民能獲得充足、便宜、有效的快篩試劑，因應疫情的襲擊。