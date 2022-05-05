《花甲少年趣旅行》林予晞（左起）、李天柱、方文琳、是元介出遊過程中真情流露。（MyVideo提供）

《花甲少年趣旅行》是元介（左起）、林予晞、方文琳、李天柱認為彼此是好旅伴。（MyVideo提供）

MyVideo網路獨家播出實境綜藝《花甲少年趣旅行》，最新集數由李天柱、方文琳、是元介、林予晞為花甲、少年組合，結伴去旅行，談到對彼此第一印象，方文琳笑說沒想到是元介是細心且貼心的暖男，林予晞沒合作過，原以為她是正經八百的女生，沒想到個性卻可愛調皮，林予晞則認為方文琳是超有趣的雙子座前輩，3人也對前輩李天柱滿是稱讚，是元介直喊：「一直認為李天柱會很嚴肅，卻意外的幽默樂於分享生活，在他身上學習到很多做人的道理與方向！」方文琳說：「我們四人都是高EQ、一起旅行玩得很開心。」

方文琳與是元介、林予晞接受MyVideo專訪，被問每個人在旅行中扮演的角色，是元介自認是好旅伴，「通常我都會做好行程功課，如果旅伴有想去的地方我也會跟隨，算是好溝通，有體力，不怕累，能吃苦型的旅伴！」方文琳則容易在旅行中配合別人，「只要不是太累的情況下我都可以配合對方。」她開心表示這次的4人組合相當合拍，「女生不能做的男生都會主動幫忙分擔，大家都很樂在其中。」

是元介認為這次和花甲組一起旅行最大優點，是他們造訪的每個地方，很多叔叔阿姨都認識方文琳、李天柱，「遇到困難都可以快速取得幫助。」是元介透露少年組林予晞無時無刻都要逗大家開心，林予晞笑說：「我就是體力擔當，開車擔當，煮飯擔當，說冷笑話擔當，完美配合各個需求！」

談到旅途中的意外插曲，是元介透露，這次旅程到了高山上露營，天氣突然下雨又降溫，方文琳沒帶到厚外套禦寒，幸好他有多帶一件厚外套，立刻提供給對方，幫上忙的他開心表示：「能夠給姐溫暖，也讓我們的露營行程完美落幕！」

方文琳表示，這次最大的收穫是發現自己原來可以跟沒有去旅遊過的人一起出遊，「這次旅伴都非常可愛，每個人都有各自的優點。」她與林予晞一致認同李天柱很會照顧人，方文琳加碼分享李天柱替大家煮了一頓美味晚餐，是很會照顧人、很會聊天的哥哥；而是元介暖男特質則深中兩位女性旅伴的心，林予晞說：「是元介凡事都很主動幫忙，又喜歡親近小動物，最後這一點（指親近小動物）對我而言是一擊必殺的加分項目。」她也擔心方文琳把她當作小屁孩，「總覺得文琳姐成熟優雅，見過大風大浪，相處後發現她也是童心未泯，保有少女的活潑，鬧她的時候她的反應很像平輩。」實境綜藝《花甲少年趣旅行》於每周六晚上10點在MyVideo網路獨家播出。