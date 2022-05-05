一名火鍋店老闆因經常傳傾訴愛意簡訊給小三，遭到妻子發現後斷絕兩人往來。事後老闆卻在開店時經常搞失蹤，正宮懷疑老公舊情復燃偷吃，暗中在車上裝錄音設備，未料竟錄到錄丈夫與小三狂喊「想不想我Ｘ多一點（要）」、「要不要插多一點（阿，很深了。我不行了）」，當場讓正宮崩潰向小三求償100萬元，法官審理後認為兩確有發生性關係，認為小三損害老闆娘的配偶權，判賠20萬元。

根據判決，元配向法官控訴，小美明明知道丈夫仍有婚姻關係，仍時常私下向丈夫傳達曖昧訊息，甚至邀約單獨見面。她在丈夫手機上發現後，曾經於民國106年間，數度當面要求小美與丈夫斷絕往來。

元配表示，小美承認與丈夫發展曖昧關係，並口頭向原告致歉並表示不會再犯，事後看似雙方沒再聯繫，但卻發現丈夫多次不告外出而擅離火鍋店工作崗位長達數小時，且又未交代行蹤，她心生疑竇，才在車內放置錄音筆。

經檢視錄音內容，才發現小美與丈夫兩度在車內大搞車震，導致她失眠、心情低落、帶狀泡疹等疾患，並罹患睡眠障礙、憂鬱症及配偶關係問題等精神疾病，病情嚴重，因此請求100萬元賠償。

法官檢視內容，發現除了小美呻吟聲外，雙方亦分別有「想不想我幹多一點（要）」、「要不要插多一點（阿，很深了。我不行了）」、「舒服嗎（舒服）」、「射在裡面好不好（不要射在裡面）」等鹹濕話語。

法官認為，根據正宮提出錄音證據，丈夫與小美確有發生性行為，逾越一般男女正常往來之行為，確有侵害原告基於配偶關係之身分法益，且情節重大，因此判賠20萬元。