中重症個案今天增加73例。（圖／指揮中心提供）

中重症今增73例！ 20多歲男中症轉重症病逝

本土疫情狂炸，今再增73例中重症個案，其中有一例個案比較年輕，為20多歲的男性，本身有腦傷合併慢性疾病，因為氣切而使用呼吸器，個案所在的照護場所在這波疫情中有其他確診個案，他經過採檢確診，原本是中症個案，如今轉為重症死亡。

指揮官陳時中表示，本土共17萬6213例中，輕症無症狀者仍高達99.75%。中症人數今增67人，中症率為0.22%、重症累計增加7人，其中有一人是中症轉重症的案例，其中有5人死亡，重症率為0.03%。今年一月以來，全國中重症累積450例，死亡累計33例。

中重症個案資訊。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增死亡個案死亡，年齡介於20~80多歲之間，其中有個比較年輕的案例，是一名20多歲男性，有腦傷合併慢性系統疾病，氣切後使用呼吸器，這波疫情照護場所有出現其他確診個案，採檢染疫確診，由於該個案長期使用呼吸器，合併肺炎呼吸衰竭，肺炎和新冠肺炎病毒有關，為先前公佈過的中症案例。個案本身沒有打過任何疫苗。

羅一鈞表示，另外有3名50多歲的案例有癌症轉移病史，染疫後出現呼吸衰竭，敗血症等，有安寧照護或是不插管使用呼吸器的方式；最後是一位80多歲女性，個案本身有神經系統疾病，也檢驗出有肺炎鏈球菌感染，主要死因是細菌性肺炎合併呼吸衰竭，同時檢驗出新冠肺炎病毒，多重感染導致重症死亡。