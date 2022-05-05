近日國民黨指高登環球是小吃店，導致廠商發表聲明否認相關質疑，並且不甘受辱棄標1700萬劑快篩。民進黨發言人李妍慧今表示，國民黨以政治干預商業，不僅打擊民間企業，讓國人急需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑，呼籲國民黨停止在全民防疫之際，繼續噴口水添亂。

李妍慧指出，國民黨扯台灣防疫後腿的事蹟罄竹難書，一路從口罩、疫苗，通通都被國民黨拿來作為政治鬥爭的工具，前幾天誣控政府採購的快篩試劑較他國昂貴，實際上，以羅氏快篩試劑為例，依據外館所回報的資訊，在其他各國零售價格，介於新台幣166元至380元之間，像是新加坡一劑166元、德國一劑253元、日本一劑380元、泰國一劑206元，絕非國民黨所稱僅需要40至50元。

李妍慧表示，如今國民黨連快篩試劑也不願放過，利用片段不全的訊息來帶風向與政治操作，抹黑由新北市市府核准的廠商是小吃店，致使廠商不甘受辱，宣布放棄標案，讓國人急須的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。「請問國民黨是不是也要質疑侯友宜市長跟新北市政府呢？」

李妍慧表示，指揮中心、全台灣防疫相關人員、醫護都沒日沒夜在忙著對抗病毒和疫情，卻還要面對國民黨無所不用其極地抹黑、造謠、添亂。李妍慧表示，國民黨若只為打擊指揮中心，卻罔顧全民的健康福祉，必將遭到台灣人民唾棄。