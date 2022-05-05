龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，透過與業界同步產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求。(龍華科大提供)

在少子化浪潮中，龍華科大持續投入資源優化師資及教學設備，以建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合及人才培育為發展特色，獲教育部111年技專校院高教深耕計畫經費1億3153萬元，除連續獲得5年補助，金額也屢創新高。

龍華科大曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫，配合政府推動5＋2創新產業發展政策，獲選為教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校。

在少子化的浪潮下，龍華科大仍持續投入軟硬體教學資源，陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，也建置iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等能力認證術科考場，另外也設有「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。

在AI及物聯網產業發展部分，龍華科大也運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，致力打造智慧校園、無邊界教室，獲評選為企業最愛大學生、大學辦學績效成長雙調查全國私立科大第一。龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來深耕產學合作，讓學子從實作中，培養專業能力與職場適應的正確態度，希望解決學用落差現況，提高學生職場競爭力。