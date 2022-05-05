前往台銀豐原分行洽公的民眾，約比上周少2、3成。（陳世宗攝）

有些民眾看到門口的「公告」掉頭就走，避免遭到波及。（陳世宗攝）

本土疫情延燒！台銀豐原分行今天於入口處張貼「公告」，本行目前有7人確診新冠肺炎，如無急迫業務，請下星期再前來洽辦相關業務。豐原分行員工指出，分行是依總行指示依規公告。駐行員警說，前來洽公的民眾約比上周少2、3成，很多民眾看到門口的「公告」掉頭就走，避免遭到波及。

本土疫情持續延燒，引起民眾人人自危！台灣銀行豐原分行從3日起，即有員工感覺如同感冒般的不舒服，經在家中快篩呈陽性後，再到醫療單位PCR確診陽性，確診人數從2人增加到今天的7人。

前往洽辦業務民眾說，目前已發展成要與病毒共存，該辦的業務還是要辦，只是儘量保持社交距離。疫情嚴峻的確人人自危，但最重要是要做好「自我防疫」，洽公時保持距離，離開後立馬噴酒精消毒，口罩絕不拿下，才能將被感染機率降到最低。

台銀豐原分行公告強調，防疫期間請多利用ATM、網路銀行、隨身銀行、APP及網路ATM等，各項低接觸的金融交易服務。該分銀仍照常營業，落實清潔消毒，坐在確診同仁周邊的九宮格同仁全都每天篩檢陰性才可上班。