綜合外媒報導，俄軍週二發動飛彈襲擊烏克蘭全境數十個目標，造成20多人死亡，而這次襲擊似乎是想切斷北約與烏克蘭之間的武器供應，共有5枚飛彈轟炸利維夫（Lviv），破壞該市三個變電站，癱瘓鐵路系統，水泵也被擊中。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）稱，空襲包括利維夫以及週邊地區，飛彈破壞了三個變電站並造成停電，開往利維夫的火車停駛。烏克蘭鐵路公司表示，這些變電站都是火車站的基礎設施。當地官員補充，俄軍總共發射了6枚飛彈襲擊該地區，2枚被防空系統攔截，3枚擊中立維夫，1枚擊中鄰近地區的喀爾巴阡（Transcarpathian）的變電站。

俄軍也表示，他們使用海基與空基制導武器，包括從潛艇發射的3M-54「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，摧毀烏克蘭五個火車站的電力設施，同時還襲擊了烏軍據點及彈藥庫。

這次針對利維夫的襲擊是自4月18日以來第一次，該市一直是烏東人民逃離的最終目的，雖然多次成為襲擊目標，但一直都沒有發生激烈戰鬥。但周二的空襲顯示該地仍然是俄軍攻擊的目標之一，利維夫也是北約從波蘭運送武器至烏國的主要轉運點。

另外據頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）稱，頓巴斯地區有油庫被炸，造成21人死亡，該襲擊也是自一月前俄軍對莫托斯克市（Kramatorsk）火車站空襲以來的最大傷亡，當時火車站襲擊造成59人死亡。