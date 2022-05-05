阿爆首度出書《Ari帶著問號往前走》。（聯經出版提供）

阿爆首度出書《Ari帶著問號往前走》。（聯經出版提供）

金曲歌手、原民音樂創作者阿爆首度出書《Ari帶著問號往前走》，暢談從小到大都在面對的「原漢界線」，阿爆說：「小學時，一個好友約我放學去她家，我人都到門口了，她媽媽卻直接把門關起來，告訴我她女兒不在家，可是我明明就看到我朋友在門後面。」隔天遇到同學，同學說：「我媽媽說你是番仔，說我們不能在一起玩。」小小年紀的阿爆第一次感受到原漢界線。

阿爆坦言，這種現象在小學放學時很明顯，會有很多家長跟小孩說，要跟「我們」保持距離，「誰是『我們』？放眼望去，就只有我跟我妹兩個長得不一樣」；當時學校裡的其他原住民同學膚色較白，「只有我跟我妹兩個特別黝黑，藏不住，也許那個時代的原住民小孩，小小年紀就希望可以低調融入人群，不要被看到不一樣，而硬被挑出來」。

「我受到的霸凌也沒少過，但奇怪的是，我從小對這些事就格外不上心。我皮膚黑，有男生笑我是『黑面三媽』（媽祖），我回家問媽媽那是什麼意思，她說那是漢人的神明」。隔天有男生再來嘲笑，她就命令他們「跪下來拜」，看到神明還不恭敬行禮嗎？男生聽到全部傻眼，沒料到小阿爆來這一招，無話可說。

阿爆表示，這就是她幼年時處理歧視的方式，因為本身就不覺得原住民「特別怎麼樣」，所以遇到那些歧視的語言，要嘛就反擊回去，或者完全不留在心上。她認為這不一定跟族群有關係，而是要回歸到本質，「今天就算不是因為原住民身分，你也可能因為貧窮、因為身為女性、因為性取向不同等任何其他原因，而成為社會裡的弱勢。甚至連在原住民的族與族之間，也有彼此看不起的問題。這不是你，而是別人的問題。所以我向來不太理會這些事情，因為人的生命有限，我不想花太多時間去改變別人，而是把焦點放在有意義的事情上」。

《Ari帶著問號往前走》新書呈現了在音樂與舞台之外、真正的阿爆，當阿爆已漸漸塑造一種新的文化風格，成為一種新型態的文化領袖，她的故事鼓勵每個人勇敢往前走，積極地隨波逐流，終能綻放自己的光芒。

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