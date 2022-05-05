金融業者美國銀行（BofA）認為，日圓與美元匯價目前雖止貶，並回升在129附近，但未來還是有機會貶破140。到時候，預估日本政府需斥資1000億美元來阻止日幣走貶。

美國銀行指出，從1998年迄今，日幣匯價還沒有貶破140，僅4月底一度貶破131.25，創20年新低而已。不過，現在美國為了抗通膨祭出升息手段，美國公債殖利率未來一定會攀升，同時，日圓匯價也有機會貶至140。

日前，日本央行重申將當地10年期公債殖利率維持在0.25%，以拉抬日本經濟為主。當時，日本財政部也曾口頭阻貶並措辭嚴厲，表示若日幣短期持續走弱，將會有適當措施。

5日，日本10年期債息在0.235%，4月21日曾一度逼近當地央行防線0.25%。

美國銀行認為，日圓近期走貶已經到了日本政府需要進場干預的時刻。雖然日本央行極力倡議，弱勢日圓對當地經濟成長的好處，不過日本民眾還有小型日企可能會身受日圓貶值的危害。

日圓在過去3個月大貶近12%，讓日本政府相當無奈且措手不及。同時，也使得想要通膨上漲的當地央行、以及面對物價大漲民怨四起的中央政府，雙方對日圓後市發展不同立場。

美國銀行預估，日圓現在貶值趨緩下，日本政府出手干預的可能性跟著減少。同時，美國銀行預測日圓與美元匯價，短期135應該還有支撐。不過，還是要看美債殖利率未來怎麼走，若以現行利率來看，日債息目前要上漲也不太容易。

美國銀行指出，日本政府若想升息有意義的話，恐會造成結構性的損壞。因為，一旦利率變高，日本利用公債來融資的負擔也會增加。根據統計，日本政府背負的債務已經超過GDP的2.5倍，約是美國的兩倍，也是7大工業國之中最高的。

美國時間4日，聯準會只有升息兩碼，也就是0.5個百分點，日圓匯價5日一度升值0.8%。這次，聯準會沒有升3碼，美國10年期公債殖利率也從高點降至2.93%，不過仍遠高於美國銀行預測，2022年底可望降至2.5%。