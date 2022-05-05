根據統計最新5月份各投信ETF配息公告，截自5月4日總共有22檔公告預估每單位配發金額(元)，目前已公告的整體來看還是以債券ETF為主，不過以5月4日收盤價來預估年化配息率來看，本月配息的債券ETF以00794B群益7+中國政金債6.03%表現最佳，股票ETF部分則是00878國泰永續高股息6.8%表現最佳，這2檔都有6%以上的配息率。

其中特別值得一提的是，若以今年以來的報酬率表現來看，僅00794B群益7+中國政金債1.94%與00860B群益1-5年IG債0.37%維持正報酬。而群益7+中國政金債ETF預估年化配息率為6.03%，也讓此檔債券ETF兼具配息率佳且報酬穩定之優勢。

群益投信表示，現行在台灣掛牌交易債券ETF檔數眾多，追蹤的標的類型包括中國政金債、美國公債、高評級公司債、產業債等等，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求，也能夠以此打造月月領息的投資效果，一舉兩得。對於期望透過ETF享受配息、甚至是打造固定現金流支應退休生活所需的投資人來說，債券ETF也是相當好且便利的投資工具。

群益7+中國政金債ETF(00794B)基金經理人曾盈甄表示，受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升的三大利多因素，讓中國政金債表現穩健向上，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。中國目前仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，加上主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現。建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。