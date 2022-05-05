新冠肺炎疫情延燒，不少國家都將快篩陽性者視為確診者。中央流行疫情指揮中心今宣布修改「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽，且經醫事人員確認，即視為確診者。

根據最新定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。指揮官陳時中表示，此次修訂主要是考量這3類人的染疫風險比較快，加上快篩陽性、有醫師判斷，在確診應沒有疑慮，因此修訂定義，避免這些對象為了出門確診，還需要有交通配套，增加行政負擔。

這些對象檢出陽性後不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繋所轄衛生局安排，透過遠距醫療或視訊方式由醫師確認快篩結果進行評估且通報，後由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象知道自己快篩陽後，無需等待衛生局通知，就可下載健康益友APP、健保快易通，或透過各醫院遠距專區登記看診，醫師透過視訊問診就可以評估是否符合使用抗病毒藥物的條件，再開立處方箋，民眾可請親友待領藥物，或由藥師送藥到府。若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR探檢。

快篩實名制日前上路，為兼顧民眾購買快篩的權利，陳時中表示，我們希望看看能不能2天配送一次，不過基本上還是有一部分要當天來配送，因此指揮中心與藥師公會溝通，目前藥局販售實名制快篩採早、中、晚分流，藥局會公告販售時間，請民眾多上網去看，依時段前往購買。