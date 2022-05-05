今天迎接立夏，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、龍、蛇、猴、雞的人立夏後運勢轉旺，事業順遂，財運上升，凡事都能如願，非常幸運。

▍1.生肖牛

屬牛人立夏開始好運連連，能得到貴人的幫助，人際關係和睦，事業穩定有發展，做事有條有理，效率高，會得貴人賞識，成為大家眼中的紅人。財富運勢也非常不錯，賺得多，還能存得了錢，存款只升不降。

▍2.生肖龍

立夏開始屬龍人運勢騰飛，身邊機遇多多，有利於才能的發揮，會一展所長。做事公平，口碑好，容易博得名聲和地位，越來越有威望，更適合領導他人。自身條件優秀，愛情也美滿，有桃花運，無論已婚還是未婚的都沉浸在幸福中。

▍3.生肖蛇

屬蛇人精力十足，做起事來游刃有餘，過去一段時間很努力，立夏開始獲得回報，做出亮眼的成果。事業方面會有很大的突破和進展，抓住機遇可步步高升。工作上容易得到前輩的支持，好好表現有機會晉升職位。

▍4.生肖猴

屬猴人性格開朗，待人熱情，在人群中總是受到矚目，成為焦點人物。立夏開始有貴人主動幫忙，同事之間配合順暢，有默契，各項工作都得心應手，有望拿到豐厚的獎金、抽成，收入也跟著提高，手頭寬裕，購物無壓力。

▍5.生肖雞

屬雞人立夏開始各方面都順利無比，人氣高，人緣越來越好，工作中的意見容易得到大家的讚同，大放異彩。更加幸運的是，金錢指數也跟著步步高升，會發現許多賺錢良機，非常適合開展副業，讓入帳更多。

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