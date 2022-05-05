疫情擴大，連續一週確診人數持續升高，因應防疫關鍵時期，肯德基推出引領業界的完整三大防疫模式：「零接觸外送」、「預訂快取」、及「快取GO點餐車道」，希望在疫情緊繃時期，考量所有可能的人群接觸時機，透過多方管道防護，降低消費者、外送人員、肯德基員工、甚至是大樓代收餐點的管理員等多方在餐點交付時的停留及接觸時間，一起為防疫共同把關。

同時，肯德基也讓消費者在防疫的同時還能省荷包，居家也可透過多元管道安心享用美食。即日起，肯德基「零接觸外送」只要消費滿350元即享免運、「預訂快取」加一元多一件、「快取GO點餐車道」祭出優惠4選1。因應母親節並限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」只要598元。肯德基表示，「防疫食光三部曲」整合多元防疫模式與多重優惠，要讓全天下的母親安心又開心。

肯德基「零接觸外送」服務，外送餐點外袋及外盒封口皆使用安心封條封口，降低外送過程人為接觸，消費者可約定外送取餐地點，外送員將餐點送至「大樓/住家/公寓1F取餐」、「管理室/警衛室代收」或是「戶外定點取餐」，肯德基外送員到達指定地點後，將會先戴上一次性手套噴上酒精消毒，再拿出自備小折凳與外送袋，將餐點放置於小折凳後再次消毒，才會電話通知請消費者取餐，全程酒精消毒並與消費者保持社交安全距離，以最高防疫規格為消費者、外送員、與相關可能接觸者的健康把關，讓消費者安心享用餐點。同時也讓疫情期間仍然堅守工作崗位的人，提供最安心的守護。因應防疫期間外送服務需求增加，即日起至5/23日，「零接觸外送」服務只要消費滿350元即享免運。

肯德基「預訂快取」服務於餐廳內設置專用取餐櫃台，外帶先下單，到店可節省取餐時間，減少點餐、備餐及取餐等待時間的同時，降低與人接觸的機會。為保護餐廳員工和顧客健康，肯德基櫃檯點餐人員全面配戴防疫面罩、口罩、手套並備有零錢盤，建議消費者於疫情嚴峻期間，多使用非現金方式付款，減少接觸、全面防護。肯德基也祭出「預訂快取」加一元多一件的優惠，即日起至5/23日只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐(桶餐)，加一元就能享用小份香酥脆薯或4塊鮮嫩多汁的上校雞塊，「預訂快取」取餐更省時，享受多更多。