中央流行疫情指揮中心表示，輝瑞BNT疫苗近期將分兩批到貨，成人劑型共185.7萬劑，預計5月9日抵台，可供青少年接種第3劑；首批兒童劑型將有77.76萬劑，預計5月12日抵台，可用於5到11歲兒童接種。指揮官陳時中今天稍早表示，輝瑞BNT兒童疫苗預計5月20日前開打。

陳時中說明，輝瑞BNT疫苗近日將有兩批疫苗到貨，包括成人劑型185.7萬劑，預定5月9日送達。由於先前12到17歲青少年多數接種BNT疫苗，這批疫苗將用於青少年接種追加劑，將請教育部啟動家長意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

疫苗到貨狀況。（圖／指揮中心提供）

至於兒童劑型，首批預計到貨77.76萬劑，預定5月12日送達，可供5-11歲兒童接種基礎劑。陳時中指出，食藥署上週四已通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急授權（EUA），完成相關程序後，將啟動家長意願調查。

陳時中今天稍早在立院指出，兒童疫苗抵台後需進行檢驗封緘相關流程，檢驗用的2000劑疫苗已經提前送達，相關細菌培養進行中，原本需耗時14天以上，現在只需7天時程，估計5月20日前就可以開打。