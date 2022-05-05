國民黨立法院黨團昨揭露，疫情指揮中心的22家快篩試劑採購廠商，其中「高登環球生醫公司」前身為小吃店，資本額僅200萬，卻接下16.5億合約。對此，國民黨立委洪孟楷今就此質詢工程會主委吳澤成，要求擔負起全國機關採購督導責任進行了解；對此，工程會主委吳澤成允諾將介入了解狀況。

國民黨立法院黨團指出，高登前身是長庚醫院美食街的順益屋食品有限公司，代表人因繳不出62萬債務遭法院強制執行，前年11月改名，去年8月成為指揮中心指定的22家醫材輸入核准名單，如今接下16.5億快篩試劑採購合約。消息曝光後，高登就對外表示決定不參與投標。

對此，洪孟楷今質詢工程會時指出，快篩試劑與疫苗的採購並不相同，疫苗因有特殊性，所以合約價格、數量都不能對外公開，但快篩應該沒有這種問題。然而，現在卻看到有些地方政府採購一劑200多元，有的則是59元，價格落差這麼大，工程會作為政府辦理採購事務的協調督導機關，應該有責任了解處理。

對此，吳澤成表示，雖然這是衛福部在執行的業務，但工程會會去了解，看如何讓採購更順利進行。

洪孟楷認為，現在合約的問題是出在「已經順利進行」，但衛福部卻把超過16億的快篩合約，交給資本額200萬的生醫公司，且該公司以前還是小吃店。雖然小吃店後來解釋有找上市公司配合，但該上市公司卻也被抓包過去5年虧損連連，且上市公司能直接以公司名義跟小吃店配合，卻不用經過董事會同意嗎？這難道不是私相授受？

吳澤成回應，針對這種狀況，建議直接問衛福部，他們會更了解，畢竟案子是衛福部在執行。

洪孟楷指出，工程會是公共工程及全國機關採購事項的督導，政府電子採購網也放在工程會底下；如今衛福部是直接以開口合約找廠商直接簽約，讓資本額200萬的廠商承攬超過16億的合約，被踢爆後就說不玩了、不採購了，背後若真有違法，誰辦理的誰就該負責，希望工程會展現積極態度。

吳澤成表示，這種情形是執行單位應該要掌握了解，相信衛福部會基於國人健康依照採購事項進行；至於工程會可以怎樣了解，會再來看看狀況。