M109A6「聖騎士」（Paladin）自走砲

台灣國防部說，美方已通知2026年前我國採購的M109A6自走砲難以交貨，國防部將尋求其他提代方案。

然而，據《防務新聞》（Defense News）4日報導，製造M109A6「聖騎士」（Paladin）自走砲的貝宜系統（BAE Systems）說，它的產能足以為台灣打造相關系統。原本這些自走砲預定2023年開始交付，但台灣國防部說，美方要求將首次延遲到2026年。

美國國務院2021 年底批准可能高達7.5 億美元（約221億台幣）的對台軍售案，除了40門「聖騎士」外，還有相關支援載具與裝備。其中有近1,700 套M1156精確導引套件，以將標準的155mm榴彈砲變成能高度精準攻擊的衛星導引砲彈。

貝宜系統發言人在電子郵件中告訴《防務新聞》，一旦美國政府敲定和台灣的合約，他們就會準備生產並提供台灣M109自走砲。信中說，貝宜的產能可以在不危及既有顧客合約承諾的狀況下，支援台灣國防部所需。由於美國陸軍在為期3年間，減少計畫採購「聖騎士」自走砲的數量，因此為生產線上的其他訂單騰出了更多空間。美國陸軍在2023會計年度預算需求計畫書中說，他們打算從2023到2025年採購79門M109自走砲，比在2021會計年度所要求的少了54門。

儘管有些媒體報導質疑，台灣所謂的自走砲軍售延遲，是不是由於美方提供烏克蘭武器，以抵抗俄羅斯入侵所致，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，相關安全援助是來自美軍的庫存。