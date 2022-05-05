母親節前夕為感念親人及家長的辛勞，富春國小特別舉辦「阿母的愛心便當」，讓孩子能心存感恩，表達對家人滿滿的感謝和祝福。（富春國小提供）

溫馨五月天！母親節前夕為感念親人及家長的辛勞，富春國小特別舉辦「阿母的愛心便當」，讓孩子能心存感恩，表達對家人滿滿的感謝和祝福。校長李秀櫻說，「寶貝們記得回家後，品嘗一下阿母的愛心晚餐。好好和家人說說話，給自己機會，感受其中淡淡的幸福。也要做好防疫工作，We are the World」。

富春國小慶祝母親節第一個節目，由校長李秀櫻、會長廖鴻儒、副會長張有淳、副會長張喻婷及多位老師共同主演的親師大型音樂劇「阿母的愛心便當」，藉由故事分享，讓孩子能體會父母對孩子的愛與辛勞，並能惜福感恩，做個孝順乖巧的好孩子。

接著烏克麗麗演奏及六年級學生舞蹈表演，展現學生平日的訓練成果及青春活力。再來是讓大家期待的歡樂魔術表演，神奇又搞笑，令人看得眼花撩亂、目瞪口呆、驚嘆不已。

最精彩的部分是嚴之彤老師指導的富春207稚齡童軍團『We are the World』的唱跳表演，配合目前全球新冠病毒的防疫，一起健康動起來，讓整個活動達到最高峰。

二年1班湯祐誠快樂的說他最愛的是小丑魔術表演，非常有趣好玩;六年1班陳霈穎開心的說：「我最喜歡阿母的愛心便當，搞笑又感人，以後我一定會孝順父母，做一個懂事聽話的好孩子」。