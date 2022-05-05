58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，目前官司已進行到第四週，安柏赫德於美國時間4日詳細還原前夫施以家暴、性虐待的過程，從2012年第一次動手後，她說自己活在恐懼和自我懷疑中，說到一半忍不住哽咽。

根據外媒報導，安柏赫德表示強尼戴普第一次打她是在2012年，當時兩人只是情侶關係，她和對方一起坐在沙發時，詢問對方身上其中一個刺青，當對方提到「Wino（Winona Ryder，強尼戴普前女友的名字縮寫）」一詞，她忍不住笑了，卻被強尼戴普扇耳光，當下不知道該如何反應，只能繼續笑，她說「因為我不知道發生了什麼」

本來以為強尼戴普會解釋只是玩笑，不料他開始辱罵安柏赫德「妳這婊子自以為很幽默嗎？」，接著又打了女方一巴掌，安柏赫德說自己完全不敢動，只能盯著對方看，因為不知道該怎麼辦。而強尼戴普怒氣未消，打她第3個巴掌導致她跌倒，男方立刻下跪痛哭保證不會再動粗，安柏赫德說當時只想立刻開車回家，到了隔天男方帶來昂貴的酒，並承諾不再碰酒，她才放下戒心相信對方。

強尼戴普與前妻安柏赫德開庭，強尼戴普低頭聽著前妻指控，不時在便條紙上寫字或輕聲說話，傳達給身邊律師。（圖／美聯社）

安柏赫德表示，在這之後強尼戴普仍施行暴力，2013年3月她告訴媽媽自己被家暴，起因是男方懷疑她偷吃以前的工作夥伴，她傳出一張手臂瘀青的照片。有一次在度假時，因為其中一名女性友人把頭靠在她的肩膀上，並伸手摟著她，讓強尼戴普直接發火對著該女性友人警告「那是我的女人，妳知道用多少力可以將一個人的手腕扭斷嗎？」，回到露營拖車上男方朝她大叫質問「那東西在哪，妳把它藏到哪裡」，並且摔東西，她聲稱自己去洗澡出來後，強尼戴普撕掉她的洋裝、抓住她的胸部、扯掉她的內褲，甚至將手指伸進私處，試圖找出古柯鹼，她當下呆住讓對方上下搜身。

（來源／Law&Crime Network）

除此之外在2013年6月時和強尼戴普在俄羅斯，對方對著她的鼻子狠揍，隔月和男方小孩出遊，在遊艇上男方也對她施暴，暴力情節不斷重複上演。

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