本土疫情延燒，隨著確診及居家隔離人數上升，近期1922專線被打爆經常滿線，引發民怨。國防部次長李宗孝今天表示，國防部已經同意台北市、新北市、基隆市和桃園市提出的人力支援需求，明天將調派250人支援1922防疫專線接聽工作，優先動員候補幹部，人力支援並不會影響戰備工作。

李宗孝指出，支援人力標準，以符合「大專以上、口齒清晰、EQ良好」等條件，國防部也會兼顧戰備與防疫原則下檢討人力，先動員候補幹部，有不足的地方，將扣除教勤召的後備部隊，及後勤支援單位，如果還有不足，才會動員戰備部隊的戰鬥支援單位，這次的人力支援對戰備工作沒有影響。

行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會感謝國防部緊急調度人力，在不影響備戰人例情況下，國防部會適當規畫人力，尤其是台灣面臨天災地變及疫情嚴峻下，國防部都義無反顧投入資源協助。

另外，「確診個案自主回報疫調系統」於5月1日啟動，隔離通知書的開立「數位化」，希望有助大量減輕地方政府開立確診或隔離通知作業上的行政負擔。

不過，地方政府反映系統功能上的問題，蘇貞昌已指示政務委員唐鳳督導，會在最短期間讓平臺運作順利，也請指揮中心多加宣導，讓民眾瞭解並會使用。