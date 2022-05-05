中醫視訊開設時間（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗確診分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

防疫發燒門診時間。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區篩檢時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天5日新增新冠肺炎本土確診204人，為維護確診者健康安全，衛生局也結合中醫師公會推動無症狀、輕症個案取得中藥「清冠一號」服用。

衛生局指出，今天確診個案中男性104位、女性100 位，年齡分布1歲以下到103歲，昨天4日5個社區PCR篩檢站共採檢412人，有47人陽性、365人陰性，陽性率達13％；泰安鄉象鼻村快篩站採檢272人全數陰性，衛生局也持續委請醫院醫療團隊開設PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

衛生局局長張蕊仙表示，中央目前公告調整輕重症分流收治原則，以確保醫療量能，規範如下，第1是中、重症確診者，收治於醫院；第２是無症狀、輕症成人確診者年齡80歲以上或懷孕36週，收治醫院；年齡70到79歲、65到69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強型防疫旅館。

第３是年齡69歲以下，且符合居家照護條件、非65到69歲獨居者，採居家照護；第４為出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒超過39度，經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。

不達以上條件兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強型防疫旅館。

衛生局指出，為維護確診者健康安全，結合中醫師公會推動無症狀、輕症個案取得中藥「清冠一號」服用，已接受居家照護確診者，可自行或透過責任醫院媒合中醫門診視訊診療，診療後再請家屬或親友到視訊診療的中醫院所領藥。

另外，近2周以來中央的接觸者健康追蹤管理系統常常當機，導致開設電子居隔單延宕引發民怨，衛生局所已盡全力，如果系統遲遲不能改善，將使第一線無論增加多少人力、作業，也無法完成開立作業，造成民眾的不便，請鄉親體諒，衛生局已持續向中央反映希望盡快能獲得改善。

縣長徐耀昌也表示，確診者在家人數日益增加，居家照護長達 10 天，垃圾清運處理部分，叮嚀鄉親可先將垃圾暫置家中，等到居家照護結束，以後靜置兩天消毒後交由清潔隊垃圾車清除，如果居家照護期間有急迫收運需求，可以聯繫環保局到府收運。

也提醒民眾垃圾僅限日常生活垃圾，不得丟棄大型垃圾、資源回收物等非日常生活垃圾，且須使用垃圾袋包裝，並確實將袋口紮實密封消毒，或以雙層垃圾袋包裝，尖銳物品應先以報紙包裝避免刺破。