基隆市信義區槓子寮道路邊坡2月底嚴重走山，至今仍有大量土石未清除。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市信義區槓子寮道路邊坡2月底嚴重走山，至今仍有大量土石未清除。（陳彩玲攝）

今日近30名當地居民至教忠公園前進指揮所開會，要求市府盡速趕工。（陳彩玲攝）

基隆市信義區槓子寮道路邊坡2月底嚴重走山，至今仍有大量土石未清除，地方怒批市府無作為，憂心颱風季節即將來臨再次坍方。對此，工務處回應，目前邊坡正進行排樁工程，並在10天內找出公園既有的排水設施，以利清除土石、施作擋土設施。

槓子寮山區道路不敵連日大雨，2月23日晚間發生嚴重坍方，山頭邊坡嚴重崩落，坍塌土石約6萬4000立方米，所幸崩坍區下方鄰近民宅未受波及，但防汛期即將來臨，地方憂心類似情況再次發生。今日近30名當地居民至教忠公園前進指揮所開會，要求市府盡速趕工。

住在最靠近邊坡的蔡姓住戶表示，邊坡坍方至今已3個多月，但市府還有很多工程在審核，進度相當緩慢，每天在家看土石流情況愈來愈嚴重，就怕意外再次重演。她說，老公是外國人，三不五時就會問「為什麼台灣政府不關心？」，盼市府不要再拖，雨天、颱風不等人，盡快加緊腳步。

教忠街劉姓鄰長也質疑施作工法，怒批工程本末導致，有安全疑慮，憂心再一次暴雨161巷5、60戶住家全數被淹沒。市議員韓世昱進一步要求，市府一周內將相關工程進度做成書面，送到鄰、里長，以及各住戶手中，讓大家了解工程狀況、時程及經費，另外，為防範土石流發生，必須進行水土保持監測。

對此，工務處養護工程科長簡翊哲回應，目前分為2工區施工，其中槓子寮邊坡正進行排樁工程，總計設置53支，因不受天候影響，將依規畫於120天內完成；至於教忠公園殘留的土石因含水量過高，怪手相關機具無法進入，未來會在10天內找出公園內原有的排水設施，讓雨水順利排出，並在天候允許時進行土壤搬運、整地作業，以利施作擋土設施。

至於防汛部分，簡翊哲強調，已在既有的滯洪池周邊增設一座臨時滯洪池，其次也施作基樁擋土設施控制土方，避免土石再次沖刷教忠公園，並委請水保技師服務團給予意見，必要時再增設。