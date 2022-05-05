本土疫情不斷升溫，短短一周，台灣本土疫情，單日確診個案就從萬例，衝破3萬例。台灣本土疫情從4月28日首度破萬例1萬1353例以來，今天一口氣新增30035例本土個案，也進一步透露最新疫情預測，根據模式推估，5月11日最糟可能來到單日破10.2萬例，且中重症患者人數也恐隨著疫情上升，一路增加。

衛福部根據模型推算5月11日單日平均確診數將會衝破7萬5千多人，對此，發言人莊人祥表示，5月11日是根據數理模式預測，當Rt值為2時，平均會有7萬5244人，最糟可能來到單日破10.2萬例。

莊人祥強調，以上預測數字是用Rt值是2為參數去做預測，但最終結果仍會受到民眾針對疫情的防治、和政策的防疫作為影響，數字的正確性還難說，因為95%的信賴區間，下限是5萬4124例，真實值有95%會落在5.4萬到10.2萬例之間。

至於中重度會不會也因此增加？莊人祥表示，目前沒有推估，但可以用比例評估推算，台灣中重症率目前為0.25%，但未來隨著疫情上升，重症可能也會再增加。

指揮官陳時中則強調，更高數字為單日低推估為10萬例、中推估15萬例、高推估20萬例，正以這樣的方向做部署，現在包括輕重分流、藥物跟快篩、疫苗的整備就是為了因應這些情形。

而台北市長柯文哲指出，本土疫情確診數3天後，會進入黑暗期，確診就會不準，黑數可能會達五倍。對此，陳時中表示，「還不至於3天到達5倍」，PCR預備的量能，最大量可以提到22萬，目前每天都採驗8萬5千左右，「距離極限還很遠」，不會發生一下子出現大量黑數狀況，但若之後每天超過13萬、15萬的確診數，可能就會大量增加。