台中市長盧秀燕上任後，致力打造寵物友善空間，中市東區泉源公園寵物專區使用率極高，為提供更優質使用環境，建設局將公園寵物專區部分封閉進行養護，預計5月底起陸續開放，恢復使用。

台中市為寵物友善城市，擁有近900處公園綠地，市府近年於東區泉源公園、南屯區文心森林公園，及后里環保公園等第，設置寵物專區；此外，即將完工的太平區公5公園，也同樣設有寵物專區。

建設局長陳大田表示，將持續完善寵物活動專區，提供毛小孩盡情玩樂空間。只要符合公園、動保相關規定，市府十分歡迎飼主帶著寵物至各公園綠地活動。

陳大田指出，因寵物排泄物及活動強度高，東區泉源公園寵物專區，產生草皮裸露及坑洞情形，後續將加強養護及定期鬆土，以提供毛小孩優質活動空間；另考量寵物於夏日活動時，偶會發生中暑情況，亦將同步評估移植適當樹木至寵物專區內，增加園區內景觀及遮陽，營造共融友善動物環境。

建設局指出，即日起將泉源公園封閉養護，預計改善約1500平方公尺寵物專區草地裸露與坑洞等問題，並將增加園區內景觀及遮陽；大型犬區預計5月26日開放使用，小型犬區則將於6月進行改善，讓毛小孩享有更舒適安全的活動空間。