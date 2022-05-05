新竹市5日新增194名確診個案，目前28校因確診持續停課停班中，成立的兩處大型施打站中正市場及慈濟，5日上午分別施打711人及268人，預計下周天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗，採預約接種。

今年以來，新竹市已累積1626名確診個案，目前仍住院中之確診者有43人，採居家照護之確診者共950人，有因密切接觸而居家隔離者共159人。

竹市目前有28校因確診持續停課或停班中。民眾關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上新竹市教育網（https://www.hc.edu.tw）查詢。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，民眾接種狀況踴躍，5日截至11時許，中正市場施打站接種711人，慈濟施打站接種268人，衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。

衛生局表示，2座疫苗施打站下周5月9日至13日，天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

另外，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」（https://line.me/ti/p/@home_care_hc），以單一窗口處理防疫期間的必要需求。