義大利國家電力公司(Enel)周三維持了全年財測展望，並認為義大利和西班牙政府因為天然氣價格飆漲，要收回能源公司獲利的課稅要求，對公司影響不大。

歐洲天然氣價格在去年創新高。而今年俄羅斯入侵烏克蘭之後，由於市場對供應中斷擔憂，天然氣價格一直保持在高檔水準。

一些歐洲國家已經採取措施，針對那些被認為從天然氣價格上漲中過度獲取利益的能源公司進行徵稅，而此措施招致了公用事業公司的批評。

Enel財務長Alberto De Paoli在財報會議上表示，這些措施對公司的影響不大，因為Enel已經以合理的價格賣給客戶，所以沒有額外的利潤。

義大利政府在本周稍早表示，隨著烏克蘭戰爭擴大，針對能源企業額外的「意外收入稅」從10%上調至25%，以籌措資金，協助抵擋公司和家庭因能源成本飆升遭受的衝擊。

De Paoli說，預計這項措施會給公司今年在義大利的核心獲利帶來約1億歐元的影響。

他還補充說，公司也在評估西班牙政府的天然氣價格上限的影響。另外羅馬尼亞政府的價格上限和新的供應費率，已嚴重影響公司在該國的業績。

Enel維持對今年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為190億至196億歐元的財測。

今年前三個月公司營收349.6億歐元；EBITDA成長年增6.8%，來到45億歐元；淨利為14.3億歐元，年增21.6%。