邱振瑋否認社群網站攻擊徐冬曲的貼文是他所為，對徐不參選初選民調要與他對決表示尊重。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣黨部3日協調登記寶山鄉長的縣議員邱振瑋和新人徐冬曲，在21和22日進行初選民調，未料，徐冬曲4日晚在臉書發布「停止不必要的惡質攻擊和抹黑」聲明，她受訪時強調決定不參加初選民調，將以無黨籍身分參選寶山鄉長到底！

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，3日協調寶山鄉長做初選民調，邱振瑋和徐冬曲兩人最後都同意，但「有人」在社群網站貼文攻擊徐冬曲做的工程才是「導火線」，導致徐決定不參加初選，要直接與邱對決，黨部將停止初選作業，提名邱振瑋，後續會由寶山鄉黨部召開委員會對徐做黨紀處分。

在社群網站上「有人」檢舉寶山某工地發生雜木火警案，疑業者就地焚燒製造空汙，後又貼文該工程汙泥排到道路上，破壞環境，點名該營造公司負賣人是準備參選寶山鄉長的徐冬曲。

徐冬曲說，她從不否認從事營造業，承包鄉公所野溪整治工程清出的雜木，上月25日凌晨生火警，旁邊還有機具，會自行放火燒嗎？51勞動節下雨，派工程機具到現場待命，後面有灑水車清洗路面，「有人」就拍了一些照片斷章取義！

徐冬曲臉書貼出她做的工程曾獲水保局「國家卓越建設獎」、農委會「優良農建工程獎」及縣府「木土水利工程獎」的肯定，強調算她選上鄉長，基於利益迴避原則，不可能承攬寶山鄉的工程，請抹黑她的幕後黑手，停止不必要的惡質攻擊和抹黑！

徐冬曲說，選舉才剛開始，她就遭到無情抹黑，經過與團隊和長輩徹夜討論後，決定將以無黨籍身份投入年底的寶山鄉長選舉，她個人選舉的成敗，交給選民決定而不是黨派，她會義無反顧的走下去，正面迎擊！

社群網站上攻擊徐冬曲的貼文，邱振瑋否認是他所為，指徐冬曲怕初選民調會輸才不參加初選，尊重徐的決定！