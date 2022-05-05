本土確診人數不斷攀升，台北市長柯文哲斷言，再過3天台灣確診數就不準了，進入黑暗時期，至於什麼狀況將「軟封城」，柯文哲說，最後的底線還是醫院容量，「全部黑掉時，有病總是會來醫院，不會有病不來醫院」，每天都要看4個數字，包括防疫專責病房病床數、空床數、每天出院及住院，每天看報表，大概前3天還預測得出來。

柯文哲今赴北市科車來速篩檢站視察，他表示，因為PCR檢測還是有限，一旦超過檢測量能，就沒辦法用PCR當成確診條件，但現在全台灣快篩劑還是很缺，恐怕市面上也買不到，他也還在想辦法，可能變成有症狀才來，醫院只看有症狀者。

柯文哲說，反正最後就是看自己的症狀，「你要是活得好好的也不用管啊！」真的得病了，有發燒、喉嚨痛及流鼻水，症狀還是會跑出來，醫學上叫症狀治療，「若他是帶原者沒病就算了，我們只治療有病重的。」

由於快篩劑仍不足，柯稍早說要將現有的防疫急門診，轉成上呼吸道症狀急門診，有症狀就當場快篩。柯文哲解釋，目前北市有11個篩檢站，若要改就同步改，他每天都在看疫情變化報表，預測3天後發生什麼事，且3天時間已夠北市動員，且戰且走。

不過媒體詢問，目前快篩劑都缺貨，北市還有量能來協助快篩嗎，柯文哲則說，快篩劑也不是他管的，當市面上快篩劑不夠用的時候，他還是希望如果可能的話，民眾還是做快篩再來篩檢，等到連快篩劑都買不到時，就只好有症狀才來。

中央預估，5月10日後確診數將上看10萬，媒體詢問北市是否會呼籲市民減少活動，柯文哲則說，目前需要稍微壓制的是聚餐、群聚及餐飲，其他部分對感染影響相對沒那麼大，但群聚、餐飲可能要先暫停一下，不過北市也僅能道德呼籲。

副市長黃珊珊指出，台北市大眾運輸人流的確有下降趨勢， 大概下降10多％，還不到2成，但上一波疫情時下降達7、8成，但這代表市民開始作自主管理，現在有些聚會如母親節活動，希望大家能盡量減少非必要活動。