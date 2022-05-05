副縣長鄧桂菊、立委陳超明、議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年等人共同剪綵揭牌。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

眾人在新落成的銅鑼公所合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

銅鑼鄉公所行政中心新建工程，5月5日上午落成啟用，是內政部前瞻基礎建設計畫核定補助苗縣6個拆除重建的鄉鎮公所當中，最早開工及啟用的公所，將提供鄉親嶄新、優質的洽公環境及更好的服務品質。

銅鑼鄉公所舊辦公廳舍從民國60年使用迄今已逾50年，建物老舊狹小、龜裂滲水問題叢生，且評估建物耐震能力存在疑慮，不僅不符合現行建築管理、消防等法令規定，且難以因應逐漸擴允的業務需求。

公所因此透過縣府、立委協助爭取內政部在107年2月核定納入「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建計畫」補助辦理原地拆除重建工程。

新建行政中心工程109年1月開工，規畫興建地下1層、地上5層建物，總樓地板面積993.74坪，總經費1億1500萬元，其中，內政部補助8800萬元、縣府補助200萬元、公所自籌2500萬元，在110年7月完工，後續內裝工程由公所自籌900萬元繼續辦理，至今年4月上旬完成。

今天上午的落成啟用典禮，由副縣長鄧桂菊、立委陳超明、立委徐志榮服務處秘書長張勝祥、議長鍾東錦、縣議員韓茂賢、羅貴星、銅鑼鄉長謝昌年、鄉代會主席劉樹生、副主席陳祁、代表、村長、三義鄉長呂明忠、三灣鄉代理鄉長李乙廷等人剪綵、揭牌。

銅鑼公所行政室主任賴文良簡報說明各樓層配置，地下1樓：員工汽機車停車場、電信、消防、台電機房、發電機房，1樓：秘書室、收發室、服務台、就業服務站、民政課、建設課、農業課，2樓：鄉長室、行政室、財政課、主計室、政風室、人事室，3樓：防災中心、調解室、大型會議室、檔案室、資訊機房，4樓：代會主席室、副主席室、議事廳、職員辦公室，5樓：屋頂平台。

副縣長鄧桂菊指出，銅鑼公所是內政部前瞻基礎建設計畫補助銅鑼、三灣、西湖、後龍、卓蘭、造橋等6個公所辦理辦公廳舍拆除重建的工程當中，最早開工、最早落成啟用的公所，可見銅鑼公所團隊高度的執行效率，相信新建行政中心不僅可提供鄉親更優質的服務，可成為其他改建公所的楷模與標竿。

鄉長謝昌年感謝已故前鄉長謝其全在任內提報計畫、鄉代會全力支持及縣長徐耀昌、立委陳超明協助爭取內政部核定補助，才促使這棟嶄新的行政大樓誕生，施工期間在民意代表、社區民眾共同監督、公所同仁與承造廠商通力合作下，工程才能順利完工，提供鄉親優質的洽公環境及更好的服務品質。